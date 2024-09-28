Огонь уничтожил десять домов в ульяновском поселке

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Десять домов сгорело в поселке Свирино Ульяновской области, сообщает в субботу МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"Три жилых и семь нежилых - на общей площади 616 "квадратов". Пострадавших нет. Погорельцы размещаются у родственников", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тушение пожара продолжается. Задействован 61 специалист и 21 единица техники.

Ранее сообщалось, что огонь от возгорания сухой растительности перешел на шесть жилых домов в ульяновском поселке Свирино.