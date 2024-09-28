Глава МИД РФ обсудил с председателем Генассамблеи ООН работу этого органа

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел в Нью-Йорке встречу с избранным в июне этого года председателем 79-й сессии Генассамблеи ООН Филемоном Янгом, сообщает МИД РФ.

"Состоялось обсуждение вопросов повестки дня сессии, отмечалась ключевая нормообразующая роль Генассамблеи. Были также затронуты сюжеты, связанные с проблематикой повышения эффективности работы ГА ООН и соотношения ее деятельности с другими главными органами ООН", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Лавров выразил надежду, что на посту председателя Янг будет "придерживаться сбалансированной и беспристрастной линии, внимательно учитывать мнения всех государств-членов и не допускать использования ооновской площадки в узкокорыстных национальных интересах".

"Акцентирована важность поддержания в Генассамблее атмосферы конструктивного сотрудничества и неприемлемость привнесения в нее деструктивных инициатив конфронтационной природы", - сообщает российское внешнеполитическое ведомство.