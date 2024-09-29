Сайты с предложениями незаконных услуг для мигрантов предлагается блокировать во внесудебном порядке

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В числе инициатив, которые Госдума начнет рассматривать на следующей неделе для наведения порядка в сфере миграции, инициатива о внесудебной блокировке интернет-ресурсов с предложениями незаконных услуг для мигрантов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Вновь возвращаемся к разговору о совершенствовании миграционной политики. На следующей неделе приступим к рассмотрению 5 законопроектов, касающихся этой сферы. Они проходят необходимые согласования. 1 октября, во вторник, планируем их внести", - написал Володин в своем телеграм-канале в воскресенье.

Он сообщил, что "одним из проектов законов предлагается ввести внесудебную блокировку интернет-ресурсов, содержащих предложения о предоставлении незаконных услуг для мигрантов и реализации поддельных документов для оформления миграционного статуса".

"Эксперты оценивают ёмкость теневого рынка услуг мигрантам в сотни миллиардов рублей в год", - сказал Володин.

По его словам, также в пакете инициатив проект закона об установлении полного запрета для посреднических организаций принимать участие в приёме экзаменов у мигрантов; признание обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории РФ.

Также одним из проектов законов предлагается отнести к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции, совершённую организованной группой или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений. За это последует наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет, штраф от 3 до 5 миллионов рублей, лишение права занимать определённые должности.

Еще один законопроект предлагает установить меры повышенной ответственности за подделку, изготовление или оборот поддельных документов, а также за преступления, связанные с фиктивной регистрацией и постановкой на учёт иностранных граждан.

За это будет предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 2 до 6 лет; для юридических лиц - штраф от 5 до 10 миллионов рублей с конфискацией; за повторное совершение - от 10 до 60 миллионов рублей с конфискацией, сообщил Володин.