Путин на следующей неделе пообщается с финалистами конкурса "Учитель года"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в мероприятиях, приуроченных ко второй годовщине воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, сообщает программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия-1").

"В графике президента мероприятие в связи с этой датой", - говорится в программе.

Кроме того, в связи с Днем учителя Путин пообщается с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". Помимо этого, на следующей неделе отмечается День среднего профессионального образования и в президентском графике вопросы профобразования.

Также Путин проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности.