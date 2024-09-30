Ликвидировано открытое горение в ЖК "Селигер Сити" на севере столицы

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом комплексе "Селигер Сити" на севере Москвы, сообщает МЧС РФ в понедельник.

Столичный дептранс проинформировал, что из-за пожара "перекрыто движение по Ильменскому проезду от д. 14к8 до д. 14к3".

Ранее сообщалось о крупном пожаре в жилом доме на севере столицы, огонь охватил с 5-го по 8-й этаж, сотрудниками МЧС спасены семь человек, включая ребенка.