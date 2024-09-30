Военные РФ сообщили об отражении пяти попыток прорыва ВСУ в Курскую область

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили пять попыток ВСУ прорваться через российскую границу в направлении населённого пункта Новый Путь, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь", - сказано в сообщении.

Потери противника составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены три боевые бронированные машины, автомобиль и бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88, говорится в сводке.

"За прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенных пунктов Любимовка и Плехово, а также сорваны попытки атак в направлении Ольговка и Камышевка. В результате ВСУ потеряли до 60 человек убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и автомобиль", - информирует Минобороны.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах населённых пунктов Любимовка, Дарьино, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

"Вооруженные силы Российской Федерации продолжают действия по разгрому группировки противника вклинившейся на территорию Курской области", - сказано в сообщении.

Потери армии Украины за сутки на курском направлении превысили 350 военнослужащих, за все время боевых действий там вооруженные силы Украины потеряли свыше 18,9 тыс. человек, заявили в Минобороны РФ.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, восемь единиц бронетехники, в том числе боевая машина пехоты, бронетранспортер и шесть боевых бронированных машин, а также четыре артиллерийских орудия, зенитный пушечно-ракетный комплекс ПВО "Тунгуска", радиолокационная станция ПВО "Рада" израильского производства, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 производства США и 12 автомобилей", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 18 900 военнослужащих, 133 танка, 65 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 856 боевых бронированных машин, 562 автомобиля, 150 артиллерийских орудий, 33 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - сообщили военные.

По данным Минобороны РФ, также уничтожены: пять транспортно-заряжающих машин, 38 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 19 единиц инженерной и другой техники.