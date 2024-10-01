Мишустин предостерег страны ЕАЭС от введения "недружественных" цифровых решений

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Страны Евразийского экономического союза должны опираться на собственные разработки в цифровой сфере, применение решений из недружественных стран может создавать сложности для интеграционных процессов, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.

"Перед нами стоит масштабный вызов - обеспечить технологическую независимость союза, удержать и увеличить темпы проникновения технологий в экономику, социальную сферу и государственное управление. Такие системные задачи можно выполнить только общими усилиями, и полагаться следует исключительно на собственные разработки и новации", - сказал он.

"Надо очень четко понимать, что отказ от цифрового суверенитета, сдерживание процессов гармонизации цифровой трансформации на евразийском пространстве, а также неосмотрительное внедрение рядом участников союза решений из недружественных России стран могут привести к появлению торговых и административных барьеров, это способно подорвать основы интеграционного объединения", - добавил Мишустин.

По его словам, странам ЕАЭС необходимо наладить производство собственных конкурентоспособных цифровых решений, расширить кооперацию ведущих технологических компаний.

Говоря о технологическом суверенитете, он отметил, что, в частности, Россия уже обеспечивает себя больше чем наполовину отечественными серверными платформами и системами хранения информации.

"Мы последовательно увеличиваем долю используемых российских электронных компонентов в их составе. Сейчас запускаем создание базовых станций на российском софте для сетей 4G и 5G. В следующем году планируем наладить серийное производство таких решений", - привел пример Мишустин.

"В целом Россия обладает современными технологиями, цифровыми платформами и освоила производство ряда электронных устройств. И мы здесь приглашаем партнеров по союзу переходить на эти разработки, формировать дополнительный спрос и укреплять цифровой суверенитет и нашу совместную экономику. Приходит время, когда нам предстоит активнее защищать наш общий рынок цифровых технологий от внерегиональных компаний", - подчеркнул Мишустин.