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"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пыльной бури над югом России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" опубликовал в соцсетях спутниковые снимки пыльной бури, накрывшей шесть южных регионов России.

"Стихия обрушилась на Республику Калмыкию и Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. Оборваны линии электропередачи, на федеральных трассах ограниченная видимость", - сообщил телеграм-канал госкорпорации.

Бурю вызвали сильные порывы ветра в Казахстане.

Снимки выполнены российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-4.

Роскосмос Дагестан Казахстан Ставропольский край
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