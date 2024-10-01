"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пыльной бури над югом России

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - "Роскосмос" опубликовал в соцсетях спутниковые снимки пыльной бури, накрывшей шесть южных регионов России.

"Стихия обрушилась на Республику Калмыкию и Дагестан, Ставропольский край, Ростовскую, Волгоградскую и Астраханскую области. Оборваны линии электропередачи, на федеральных трассах ограниченная видимость", - сообщил телеграм-канал госкорпорации.

Бурю вызвали сильные порывы ветра в Казахстане.

Снимки выполнены российским гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" № 2-4.