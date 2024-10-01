Председатель Консультативного совета Султаната Оман: Хотим наращивать взаимодействие с Россией во всех сферах

Делегация Омана в аэропорту Внуково-2. Второй справа: председатель Консультативного совета Султаната Омана Халед Бен Хиляль Аль-Маавали. Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Москве с трехдневным визитом находится председатель Консультативного совета Султаната Оман Халед Бен Хиляль Аль-Маавали. Об открытости Омана к иностранным инвестициям и перспективных сферах развитиях отношений с Россией Аль-Маавали рассказал "Интерфаксу" "на полях" проходящей в Торгово-промышленной палате конференции "Перспективы и особенности ведения бизнеса в Султанате Оман".

- Какой вы видите роль Омана в меняющемся мире, с появлением новых центров развития. Может ли, на ваш взгляд, Оман стать новой региональной державой?

- Как вы знаете, Оман всегда соблюдал все международное законодательство. Оман стал членом Всемирной торговой организации, подписал много соглашений о свободной торговле, мы все делаем в соответствии с международным правом, это во-первых. Во-вторых, стратегическое положение Омана, то, что страна находится на одном из ключевых мировых морских торговых путей, делает страну привлекательной для инвесторов. Страна открывается для прямых иностранных инвестиций, и мы бы хотели их наращивать. Россия как крупный рынок для нас очень важна, и мы бы хотели наращивать развитие отношений во всех сферах. Оман, Его Величество (султан Омана Хейсам Бен Тарик) ключевое внимание уделяет экономике, уверен, это будет привлекательным для бизнеса из России, а также из других стран. Есть определенные сектора экономики, которые мы считаем наиболее перспективными: нефть и газ, добыча полезных ископаемых, а также туризм и логистика. Ключевой для нас проект сейчас проект - порт Дукм, соответственно, мы надеемся, что многие инвесторы смогут найти возможности для инвестиций в Оман. Мы приветствуем это, свою роль играет и Торговая палата Омана, и мы, как парламентарии обеспечиваем соответствие законодательства тому, что необходимо инвесторам

- Возможно ли развитие сотрудничества в новых сферах, таких, как высокие технологии, IT? Что делает Оман в этом отношении?

- Мир не стоит на месте, как вам известно. Мы не говорим о высоких технологиях, об искусственном интеллекте в отрыве от экономики в целом, но это важные направления для Омана, мы уделяем им особое внимание. Мы не хотим остаться позади, а если не развивать эти сектора, точно можно оказаться в роли отстающего. Если есть какие-то возможности, мы хотим обеспечить наличие платформы для того, чтобы открывать компании, развивать сотрудничество и так далее. Надеемся, что и это мероприятие сможет стать инструментом для того, чтобы узнать, что необходимо бизнесу в России. Такое мероприятие могло бы состояться и в Омане, чтобы мы могли узнать, что интересует оманских бизнесменов. Думаю, посольства могли бы этому поспособствовать.