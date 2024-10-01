Нанесен удар "Искандером" по руководящему составу бригады морпехов ВСУ в Херсонской области

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли удар ракетным комплексом "Искандер" по зданию в поселке Великая Александровка Херсонской области, где проходило совещание руководства 37-й бригады морской пехоты ВСУ, заявили в Минобороны РФ.

Ведомство во вторник распространило кадры удара.

По данным министерства обороны РФ, в результате удара ВСУ потеряли до 60 человек руководящего состава, 12 единиц автомобильной техники и 3 микроавтобуса.