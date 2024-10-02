Минобороны РФ сообщило об улучшении группировкой "Центр" тактического положения

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, "Западная" и "Восточная" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, заявило Минобороны РФ в среду.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике 32-й механизированной, 68-й пехотной бригад ВСУ, 12-й, 109-й бригад Нацгвардии, 112-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Щербиновка, Светлое, Александрополь и Курахово Донецкой народной республики. Отражены три контратаки штурмовых групп ВСУ", - говорится в сообщении Минобороны.

Потери украинской армии на этом участке фронта составили до 630 военнослужащих, бронетранспортер, боевая бронированная машина, пять автомобилей, две гаубицы, сообщили военные.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 116-й механизированных и 4-й танковой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Купянск, Кругляковка и Богуславка Харьковской области. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ", - заявили в ведомстве.

По словам военных, потери армии Украины в зоне действий группировки составили до 385 военнослужащих, два автомобиля, пять гаубиц, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Уничтожены семь складов боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Доброволье Донецкой народной республики. Отражены две контратаки штурмовых групп ВСУ", - сообщили в министерстве обороны.

По его информации, на этом участке ВСУ потеряли до 110 военнослужащих, восемь автомобилей, две гаубицы.

Подразделения "Северной" группировки войск на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Липцы, Волчанские Хутора и Волчанск Харьковской области, сказали в Минобороны.

Здесь украинская армия потеряла до 75 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу, станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD", сообщили военные.

По их данным, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 31-й механизированной бригады ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах населенного пункта Малая Токмачка Запорожской области и города Херсон.

Потери ВСУ здесь составили до 65 военнослужащих, пять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщили в Минобороны.

Войска группировки "Юг" взяли под контроль населенный пункт Верхнекаменское в ДНР, сообщило министерство обороны РФ.

Нанесено поражение формированиям 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка и Часов Яр (ДНР), говорится в сводке.

ВСУ потеряли до 855 военнослужащих, боевую бронированную машину, четыре автомобиля, три единицы артиллерийского вооружения. Уничтожен склад боеприпасов, сообщает Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающих действия ВСУ, пункту управления оперативно-тактической группы "Луганск", скоплениям живой силы и военной техники противника в 135 районах", - говорится в сообщении.

По словам военных, средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба Hammer и 32 украинских беспилотника самолетного типа.