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В Ростовской области село на мель грузовое судно под флагом Вануату

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - В Азовском районе Ростовской области на реке Дон село на мель судно с грузом стальных заготовок, которое шло из Ростова-на-Дону в турецкий порт Самсун, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 13:50 мск поступило сообщение о посадке на мель судна Florica под флагом Вануату. Груз - стальные заготовки. На борту 14 членов экипажа из Азербайджана", - сказал собеседник агентства.

По его данным, никто не пострадал, судовой ход не нарушен. Чтобы снять судно с мели, к нему направлены два буксира.

Вануату - государство в Океании, в Меланезии. Расположено в юго-западной части Тихого океана.

Дон МЧС Ростов-на-Дону Ростовская область Вануату
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