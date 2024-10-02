Минобороны РФ сообщило об отражении пяти контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки пресекли пять контратак противника в направлении населенного пункта Плехово, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены три попытки ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, "за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены пять контратак противника в направлении населенного пункта Плехово".

Потери противника в районе Нового Пути составили около 50 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля. Четыре военнослужащих ВСУ сдались в плен, говорится в сводке.

Сообщается также о срыве четырёх попыток атак противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Черкасское и Поречное. Здесь, а также при отражении контратак в районе Плехово ВСУ в общей сложности потеряли до 30 человек убитыми и ранеными.

Минобороны информирует, что подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населенных пунктов Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово.

Российские военные сообщили, что нанесли удары по позициям 12 украинских бригад в Курской области и по резервам ВСУ в Сумской области.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-й и 17 бригад Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й, 116-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Махновка, Михайловка, Мирный, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Правда, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении.

В ведомстве также заявили, что оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками ВС РФ нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й, 103-й и 107-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Беловоды, Белокопытово, Бруски, Глухов, Кучеровка, Катериновка, Мирлоги, Ободы, Павловка, Ровное, Речки, Сосновка, Студенок, Уланово и Ястребщина.

Потери армии Украины за все время боевых действий на курском направлении составили более 19,5 тысяч военнослужащих и 135 танков, заявили в Минобороны РФ в среду.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19 550 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 860 боевых бронированных машин, 574 автомобиля, 156 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - говорится в сообщении.

По словам военных, также уничтожены: пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 19 единиц инженерной и другой техники.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, две единицы бронетехники, в том числе боевая машина пехоты и боевая бронированная машина, а также самоходная артиллерийская установка "Богдана", пять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы", - сообщили в Минобороны РФ.

"Семь военнослужащих ВСУ сдались в плен", - заявили в ведомстве.