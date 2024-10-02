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СМИД СНГ соберется на заседание в Москве 7 октября

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Заседание Совета министров иностранных дел СНГ состоится в Москве 7 октября под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на брифинге в среду.

По ее словам, в ходе заседания главы внешнеполитических ведомств подведут предварительные итоги совместной работы в рамках российского председательства в организации в 2024 году, обсудят перспективы сотрудничества в рамках СНГ, включая углубление экономической интеграции, противодействие вызовам и угрозам и расширение гуманитарных контактов.

"Особое внимание будет уделено вопросам подготовки и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова
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