Поиск

В Думе готовят изменение законодательства о рекультивации земель для недропользования

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы подготовит изменение законодательства о рекультивации земель, используемых при недропользовании. Такое решение принято по итогам заседания комитета в среду.

Как отметил в ходе заседания глава комитета Дмитрий Кобылкин, за последние годы увеличилось число обращений об ущербе земельным участкам и почвам, нанесенном при добыче твердых и общераспространенных полезных ископаемых (ТПИ и ОПИ). Он отметил, что крупные компании, занимающиеся разведкой и добычей углеводородов, очень ответственно относятся к рекультивации земель и не хотят нарушениями портить себе репутацию. Проблемы с рекультивацией возникают именно в сфере ТПИ и ОПИ, где работает много мелких предприятий.

"При этом вред причиняется не только в результате незаконной разработки месторождений, но и по окончании отработки участков недр, предоставленных по лицензиям. Пользователи недр по разным причинам осуществляют рекультивацию земельных участков несвоевременно и не в полном объеме или не осуществляют совсем. Это приводит к губительным последствиям для экосистем, для сельского хозяйства", - сказал Кобылкин.

Член комитета Зариф Байгускаров в качестве примера необходимости законодательных изменений привел ситуацию в республике Башкортостан. По его словам, в регионе возбуждают уголовные дела, на недропользователей накладываются штрафы, отзываются лицензии, но даже по решениям суда рекультивация земель не проводится. В связи с этим требуется ужесточение законодательства в указанной сфере, сказал Байгускаров.

Депутаты также выдвинули ряд предложений, касающихся совершенствования нормативной базы, в том числе, обеспечение проверки деятельности недропользователей на разных этапах, переноса обязанностей по рекультивации с разрабатываемого объекта на уже имеющиеся, в том числе в других регионах - по аналогии с лесовосстановлением и прочее.

По итогам заседания принято решение в ходе осенней сессии проработать все предложения с федеральными и региональными органами власти, чтобы на их базе подготовить соответствующий законопроект.

Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Владелец взорвавшейся в Дагестане АЗС арестован на два месяца

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Дмитрий Медведев возглавил совет директоров "Ростелекома"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Госдуме предложили ввести в законодательство понятие "студенческая семья"

Путин подписал законы о заключении военного контракта с обвиняемыми

Обострение палестино-израильского конфликта

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Победа" отменила четыре парных рейса в ОАЭ, "Аэрофлот" - рейс Москва-Тегеран

"Уральские авиалинии" разъяснили, как организуют рейсы в Дубай

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений

Дуров разъяснил, что новые правила Telegram не означают масштабных изменений
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });