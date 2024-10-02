В Думе готовят изменение законодательства о рекультивации земель для недропользования

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы подготовит изменение законодательства о рекультивации земель, используемых при недропользовании. Такое решение принято по итогам заседания комитета в среду.

Как отметил в ходе заседания глава комитета Дмитрий Кобылкин, за последние годы увеличилось число обращений об ущербе земельным участкам и почвам, нанесенном при добыче твердых и общераспространенных полезных ископаемых (ТПИ и ОПИ). Он отметил, что крупные компании, занимающиеся разведкой и добычей углеводородов, очень ответственно относятся к рекультивации земель и не хотят нарушениями портить себе репутацию. Проблемы с рекультивацией возникают именно в сфере ТПИ и ОПИ, где работает много мелких предприятий.

"При этом вред причиняется не только в результате незаконной разработки месторождений, но и по окончании отработки участков недр, предоставленных по лицензиям. Пользователи недр по разным причинам осуществляют рекультивацию земельных участков несвоевременно и не в полном объеме или не осуществляют совсем. Это приводит к губительным последствиям для экосистем, для сельского хозяйства", - сказал Кобылкин.

Член комитета Зариф Байгускаров в качестве примера необходимости законодательных изменений привел ситуацию в республике Башкортостан. По его словам, в регионе возбуждают уголовные дела, на недропользователей накладываются штрафы, отзываются лицензии, но даже по решениям суда рекультивация земель не проводится. В связи с этим требуется ужесточение законодательства в указанной сфере, сказал Байгускаров.

Депутаты также выдвинули ряд предложений, касающихся совершенствования нормативной базы, в том числе, обеспечение проверки деятельности недропользователей на разных этапах, переноса обязанностей по рекультивации с разрабатываемого объекта на уже имеющиеся, в том числе в других регионах - по аналогии с лесовосстановлением и прочее.

По итогам заседания принято решение в ходе осенней сессии проработать все предложения с федеральными и региональными органами власти, чтобы на их базе подготовить соответствующий законопроект.