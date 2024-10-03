Минобороны РФ сообщило о новых ударах по объектам энергетики Украины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали действия ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS ВСУ и 144 украинских дрона, из них 122 - вне зоны проведения специальной военной операции.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32734 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26824 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск "Центр" продвигается в глубину обороны ВСУ, заявили в министерстве.

"Нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

Группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425-го штурмового батальона ВСУ, сообщили военные.

По данным ведомства, потери армии Украины составили до 615 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, пять гаубиц и противотанковая пушка "Рапира".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Краматорск, Марково, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка И Катериновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, группировка "Юг" отразила три контратаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

На этом участке фронта украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, пять гаубиц. Были уничтожены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 143-й пехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской народной республики, Торское Донецкой рародной республики, а также Серебрянского лесничества", - сообщили в Минобороны.

По словам военных, группировка отразила три контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.

Потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты, семь автомобилей, пять гаубиц. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны", - сообщает министерство обороны.

На этом участке украинская армия потеряла до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две гаубицы, сказали в ведомстве.

Подразделения "Северной" группировки войск на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков, сообщает Минобороны.

ВСУ потеряли здесь до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две гаубицы. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", цех производства и склад хранения беспилотных летательных аппаратов, сказали в министерстве.

По его информации, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Степное, Казацкое и Кизомыс Херсонской области.

По данным военных, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 75 военнослужащих, танк, семь автомобилей и гаубица. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.