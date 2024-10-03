Поиск

Минобороны РФ сообщило о новых ударах по объектам энергетики Украины

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что в течение суток нанесли удары по объектам энергетики Украины, которые обеспечивали действия ВСУ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 146 районах", - сообщили в Минобороны РФ в четверг.

За сутки средства противовоздушной обороны сбили четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS ВСУ и 144 украинских дрона, из них 122 - вне зоны проведения специальной военной операции.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS и пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 144 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 122 вне зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 32734 беспилотных летательных аппарата, 579 зенитных ракетных комплексов, 18479 танков и других боевых бронированных машин, 1469 боевых машин реактивных систем залпового огня, 15507 орудий полевой артиллерии и минометов, 26824 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщили в Минобороны РФ.

Группировка войск "Центр" продвигается в глубину обороны ВСУ, заявили в министерстве.

"Нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 32-й, 101-й, 110-й, 151-й механизированных, 1-й танковой, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 109-й, 112-й бригад теробороны, 12-й и 14-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Дружба, Сухая Балка, Красный Яр, Гродовка и Горняк Донецкой народной республики", - говорится в сообщении Минобороны.

Группировка отразила восемь контратак штурмовых групп 53-й, 100-й, 150-й механизированных, 144-й пехотной, 25-й воздушно-десантной бригад и 425-го штурмового батальона ВСУ, сообщили военные.

По данным ведомства, потери армии Украины составили до 615 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, пять гаубиц и противотанковая пушка "Рапира".

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 22-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 56-й мотопехотной, 144-й пехотной и 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Никифоровка, Краматорск, Марково, Веролюбовка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Максимильяновка И Катериновка Донецкой народной республики", - сказано в сообщении министерства.

По его информации, группировка "Юг" отразила три контратаки штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ.

На этом участке фронта украинская армия потеряла до 720 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, пять гаубиц. Были уничтожены: цех сборки беспилотных летательных аппаратов, станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и три полевых склада боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 44-й, 63-й, 66-й механизированных, 143-й пехотной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 114-й бригады теробороны и 1-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Зеленый Гай Харьковской области, Невское Луганской народной республики, Торское Донецкой рародной республики, а также Серебрянского лесничества", - сообщили в Минобороны.

По словам военных, группировка отразила три контратаки штурмовых групп 14-й, 53-й и 116-й механизированных бригад ВСУ.

Потери ВСУ в зоне действий группировки составили до 400 военнослужащих, боевая машина пехоты, семь автомобилей, пять гаубиц. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", две станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и четыре полевых склада боеприпасов, сообщили российские военные.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 118-й, 125-й, 241-й бригад теробороны и 21-й бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброволье, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. Отразили две контратаки штурмовых групп 110-й бригады теробороны", - сообщает министерство обороны.

На этом участке украинская армия потеряла до 130 военнослужащих, боевую бронированную машину, шесть автомобилей и две гаубицы, сказали в ведомстве.

Подразделения "Северной" группировки войск на липцовском и волчанском направлениях нанесли поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 113-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Волчанск Харьковской области и города Харьков, сообщает Минобороны.

ВСУ потеряли здесь до 145 военнослужащих, боевую бронированную машину, два автомобиля, две гаубицы. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", цех производства и склад хранения беспилотных летательных аппаратов, сказали в министерстве.

По его информации, подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям 141-й пехотной бригады ВСУ, 35-й бригады морской пехоты, 103-й и 108-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Нестерянка Запорожской области, Степное, Казацкое и Кизомыс Херсонской области.

По данным военных, потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 75 военнослужащих, танк, семь автомобилей и гаубица. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США и три полевых склада боеприпасов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 03 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Бывший начальник филиала Военно-строительной компании арестован по делу о хищении

Осужденному по делу о сожжении Корана в Волгограде грозит новый срок

Осужденному по делу о сожжении Корана в Волгограде грозит новый срок

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы

В горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойе

В горящем театре в Хабаровске обрушилась кровля над фойе

В Хабаровске горит краевой музыкальный театр на площади 1 тыс. кв. м

Жога назначен полпредом президента РФ в УрФО

Что произошло за день: среда, 2 октября

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Постпреды стран ЕС одобрили проект нового санкционного режима против России

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

Минсельхоз отметил соответствие цен на агрорынке сезонным трендам

В России в июле зарплаты выросли на 8,1% в реальном выражении

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });