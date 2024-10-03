Главой Кабардино-Балкарии вновь избран Казбек Коков

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Парламентарии Кабардино-Балкарии в четверг переизбрали главой республики Казбека Кокова, передал корреспондент "Интерфакса" с заседания парламента республики.

Все 69 депутатов, присутствовавших на заседании, единогласно проголосовали за избрание Кокова на второй срок полномочий.

В соответствии с Конституцией республики главу Кабардино-Балкарии выбирают депутаты парламента КБР из трех кандидатур, представленных главой государства.

3 сентября 2024 года президент России Владимир Путин внес на рассмотрение парламента Кабардино-Балкарии три кандидатуры для избрания на должность главы республики. В их числе были действующий глава региона Коков, гендиректор ООО "Илар", депутат парламента КБР Алексей Войтов и глава Минприроды республики Ильяс Шаваев.

Коков родился в 1973 году в селе Второй Лескен Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности "ученый-агроном".

За время трудовой деятельности он работал на разных должностях, в том числе советником управления президента РФ по внутренней политике.

С 26 сентября 2018 года Коков временно исполнял обязанности главы Кабардино-Балкарской республики, а 3 октября 2019 года парламент региона избрал его главой КБР.