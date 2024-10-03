Минобороны РФ сообщило об отражении двух контратак ВСУ на курском направлении

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Север" за сутки отразили пять попыток армии Украины прорваться через российскую границу, пресечены две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Плехово Курской области, сообщили в Минобороны РФ в четверг.

"Противник пять раз пытался прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Перехода Государственной границы не допущено", - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что за прошедшие сутки подразделениями группировки "Север" отражены две контратаки ВСУ в направлении населенного пункта Плехово в Курской области.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий, в ходе которых нанесли поражение формированиям 21-й, 22-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 129-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Николаево-Дарьино и Плехово", - сказали в министерстве.

Российские войска нанесли удары по личному составу и технике десяти украинских бригад в Курской области, а также по резервам ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, 36-й бригады морской пехоты, а также 112-й и 129-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Богдановка, Дарьино, Зеленый Шлях, Любимовка, Мартыновка, Меловой, Николо-Дарьино, Новоивановка, Новый Путь, Орловка, Плехово, Покровский, Русское Поречное, Свердликово, Толстый Луг, Черкасское Поречное и Южный", - говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных бригад ВСУ, 1-й бригады Нацгвардии, а также 101-й и 103-й бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Великий Бобрик, Великая Чернетчина, Глухов, Макеевка, Ободы, Павловка, Перемога, Речки, Скляровка, Студенок и Уланово.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также шесть артиллерийских орудий, в том числе две самоходные артиллерийские установки Paladin производства США, самоходная артиллерийская установка Archer шведского производства и три автомобиля", - говорится в сообщении.

"Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 19850 военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 864 боевые бронированные машины, 577 автомобилей, 162 артиллерийских орудия, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов", - сказали в военном ведомстве.

По данным Минобороны, также были уничтожены: пять транспортно-заряжающих машин, 40 станций радиоэлектронной борьбы, девять радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 19 единиц инженерной и другой техники.