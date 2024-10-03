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На BRICS+ Fashion Summit рассказали об ожидаемых трендах в мире моды

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Устойчивое развитие и интеграция искусственного интеллекта, включая виртуальную одежду и примерки, будут характеризовать моду будущего, а также влиять как на экологическую устойчивость, так и на вовлеченность потребителей.

Профессионалы индустрии из более чем 100 стран приехали на BRICS+ Fashion Summit, чтобы обсудить ключевые вопросы мировой моды.

"В будущем экологичность материала будет не дополнительным маркетинговым плюсом, как это сейчас, к сожалению, пока, а это будет необходимостью, поэтому развивать подобные проекты, инновации и инициативы необходимо", - сказала генеральный директор WE.REFIBER Анастасия Костюнина на сессии "Искусство футуризма. Как будут одеваться люди будущего" в рамках международного форума BRICS+ Fashion Summit.

По ее словам, в России потребителям пока важен в первую очередь внешний вид продукта, экологичность материала пока является плюсом, но не решающим фактором при выборе. "Экологичное устойчивое развитие в производстве и в моде - это будет нашей реальностью рано или поздно. Мы сейчас должны сделать все, чтобы это случилось раньше и чтобы мы могли выйти на тот уровень производственной чистоты, который будет приемлем для планеты, для нас, для людей, для будущего", - подчеркнула она.

Кандидат технических наук, научный сотрудник Amazonia Design Лучана Дуарте в свою очередь заявила, что в ближайшие несколько лет использование ИИ в сфере моды будет расти чрезвычайно быстро. По ее словам, ожидаемый рост в предстоящий период будет обусловлен такими инновациями, как голосовое управление покупками, прогнозный анализ тенденций и динамические ценовые стратегии.

3D-дизайнер одежды Настасья Некрасова в свою очередь отметила, что в будущем производство будет осуществляться "по запросу". По ее словам, гораздо выгоднее сначала сделать 3D-модель продукта, опробовать, а потом произвести. Экономия составляет порядка 70%. Таким образом, в будущем будут актуальны персонификация, возможность виртуальной примерки одежды, возможность более точно прогнозировать тенденции развития.

Основатель Mozambique Fashion Week Фернанда Невес отметила, что в мире будущего мода станет не просто способом самовыражения, а полноценной технологической экосистемой. Благодаря нанотехнологиям одежда будет интегрироваться с телом, адаптируясь к настроению и потребностям пользователей.

Согласно её презентации, примеры таких инноваций - виртуальные слои поверх одежды, которые меняют внешний вид в зависимости от среды или костюмы, напечатанные на 3D-принтере, которые подстраиваются под изменения фигуры.

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