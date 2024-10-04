Минобороны РФ сообщило о запуске двух военных спутников с Плесецка в 2024 году

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - В текущем году с космодрома Плесецк выполнено два пуска ракет с тремя военными спутниками, сообщили в Минобороны РФ в пятницу.

"Боевые расчеты космодрома Плесецк провели два пуска ракет космического назначения с 3 космическими аппаратами военного назначения", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что специалисты Главного испытательного космического центра им. Титова в текущем году обеспечили проведение 11 пусков ракет-носителей с космодромов Плесецк, Восточный и Байконур с выводом на орбиту 37 космических аппаратов.