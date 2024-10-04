Более 800 космических аппаратов запущено в 2024 году под контролем российских военных

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Космические войска России в 2024 году проконтролировали вывод на орбиты более 800 космических аппаратов, сообщили в пятницу в министерстве обороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства по обеспечению контроля космического пространства в 2024 году специалисты Главного центра разведки космической обстановки провели более 3000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение свыше 1800 космических объектов, осуществили контроль за выводом на орбиты более 800 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования свыше 1100 космических объектов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особое внимание уделялось "контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств".

"Благодаря своевременному оповещению и принятию решений удалось не допустить столкновений космических аппаратов российской орбитальной группировки с другими космическими объектами", - отметили в ведомстве.

Там также сообщили, что дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск выполнили свыше 120 тысяч сеансов обеспечения управления космическими аппаратами.

"Для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск перспективными образцами вооружения в настоящее время ведутся более 50 опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы систем и комплексов нового поколения", - подчеркивается в релизе.

"В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства в Космических войсках создаются специализированные наземные средства контроля космического пространства нового поколения", отмечается в нем.

"Активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г.С. Титова. Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений", - заявили в Минобороны.