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ВКС РФ обнаружили в 2024 г. свыше 300 пусков баллистических и космических ракет

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Космические войска России в 2024 году обнаружили более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения в зоне ответственности российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), сообщили в Минобороны РФ.

"В течение текущего года дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны было обнаружено более 300 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, ракет космического назначения", - сообщили в ведомстве.

Там отметили, что в Космических войсках работают над вводом в эксплуатацию новых образцов вооружения, военной и специальной техники, боевое дежурство несут радиолокационные станции нового поколения "Воронеж" системы предупреждения о ракетном нападении.

"Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций системы предупреждения о ракетном нападении в Республике Коми и Мурманской области", - говорится в сообщении.

Согласно сайту Минобороны, российская СПРН включает наземный и космический эшелоны информационных средств. Наземный сегмент состоит из сети надгоризонтных радиолокационных станций "Воронеж". Они работают в различных диапазонах радиоволн. РЛС способны обнаруживать космические, баллистические объекты.

Минобороны РФ ВКС СПРН
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