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Частная нефтебаза горит в Перми на площади 10 тыс. кв. м

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Частная база по хранению нефтепродуктов загорелась в промзоне Осенцы в Перми, сообщается в телеграм-канале МЧС России в пятницу.

"В промзоне деревни Осенцы горит частная база по хранению нефтепродуктов на 10 000 "квадратов". Огонь охватил емкости с топливом", - говорится в сообщении.

Пожар локализован, добавили в ведомстве. Там уточнили, что к тушению привлечены более 60 специалистов, задействовано 19 единиц техники. Никто не пострадал.

В пресс-релизе отмечается, что сотрудники МЧС не допустили перехода пожара на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность.

В пресс-службе регионального главка МЧС журналистам сообщили, что пожар начался в 3:40 (1:40 мск), был локализован в 6 часов 38 минут (4:38 мск).

МЧС России Пермь нефтебаза пожар
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