Сотрудник службы безопасности ЗАЭС погиб после подрыва его автомобиля

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Начальник группы пропусков службы безопасности управления обеспечения безопасности Запорожской АЭС погиб в Энергодаре после того, как под его машиной сработало взрывное устройство, сообщает телеграм-канал Следственного комитета.

По версии следствия, 4 октября под автомобиль, припаркованный у дома на бульваре Каштанова, было заложено самодельное взрывное устройство. Когда владелец машины сел за руль, бомба сдетонировала. Мужчина умер от полученных ран в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве общеопасным способом (ч. 2 ст. 105 УК) и незаконном обороте взрывчатки (ч. 1 ст. 222.1 УК). Следствие ищет причастных к этому преступлению. По делу допрошены свидетели и назначены экспертизы.

Представители ЗАЭС сообщили, что погиб Андрей Короткий, который раньше был председателем совета депутатов Энергодара. Компания пообещала помочь его семье.

"Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны. Нападение на сотрудников, обеспечивающих безопасность ядерного объекта - это безрассудный, запредельный шаг", - подчеркнул директор Запорожской АЭС Юрий Черничук.