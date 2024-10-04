Ландшафтные и торфяные пожары ликвидируют под Белгородом

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Запах гари в Белгороде и окрестностях обусловлен горением торфяников в поселке Маслова Пристань Белгородской области, сообщил министр природопользования региона Роман Татаринцев.

"Последнюю неделю утром и вечером отмечается наличие дымки, запаха гари в Белгороде и области. Сегодня это усугубляется еще и туманом и отсутствием ветра в утренние часы, а в Белгороде и Белгородском районе - ландшафтными пожарами, к которым добавилось горение торфяников в Масловой Пристани. Для тушения пожаров задействованы все необходимые силы и средства", - написал министр в своем телеграм-канале в пятницу.

По его словам, распространению ландшафтных пожаров способствует засушливая погода.

"Из-за сложившихся температурных условий и минимального количества осадков за последние четыре месяца на территории области возникают ландшафтные пожары, а сильные порывы ветра днем способствуют их значительному распространению. Сейчас в сутки в регионе фиксируется 20-30 очагов возгорания, за сентябрь - более 300", - пояснил Татаринцев.

Также он сообщил, что при использовании информационной системы дистанционного мониторинга Федерального агентства лесного хозяйства ИСДМ-Рослесхоз лесные пожары зафиксированы на территории сопредельного государства.

"Согласно данным этих систем, сейчас наблюдается интенсивное горение лесов в Харьковской области в непосредственной близости к государственной границе. Из-за установившейся розы ветров, дым и продукты горения сосновых лесов усугубляют неприятную ситуацию с качеством атмосферного воздуха на территории нашей области", - написал министр.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни осадков не ожидается, поэтому ситуация с ландшафтными пожарами будет оставаться сложной, отметил он.

"Хотим также успокоить жителей, что содержание загрязняющих веществ в воздухе незначительно и не несет угрозы и вреда здоровью", - заверил министр.

Как сообщалось, пожароопасная обстановка в регионе остается сложной из-за сухой, жаркой погоды. Пятый класс пожарной опасности сохраняется на территории всех 22 муниципалитетов. Ежедневно пожарно-спасательные подразделения ликвидируют возгорания сухой травы в разных районах области.