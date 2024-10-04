Военные за сутки отразили 5 попыток ВСУ прорваться через границу РФ в Курской области

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Войска группировки "Север" на курском направлении за сутки отразили пять попыток Вооруженных сил Украины прорваться через российскую границу, сообщило министерство обороны РФ в пятницу.

"При поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены пять попыток ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь", - сказано в сообщении.

Также за прошедшие сутки подразделениями группировки отражены две контратаки противника в направлении населенного пункта Любимовка, Ольговка и Плехово, говорится в сводке.

При попытках прорваться через границу РФ в направлении Нового Пути "потери ВСУ составили более 30 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожены боевая бронированная машина и два автомобиля", сообщает Минобороны.

По его данным, в ходе контратак в направлении Любимовки, Ольговки и Плехово противник потерял до 30 человек убитыми и ранеными.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжили ведение наступательных действий", - сообщает Минобороны.

В ходе этих действий, сказано в сводке, нанесено поражение формированиям девяти украинских бригад в районах населённых пунктов Дарьино, Любимовка, Новый Путь, Покровский и Плехово.

Минобороны РФ также сообщило, что общие потери Вооруженных сил Украины на курском направлении составили более 20 тыс. военнослужащих.

"За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, а также три артиллерийских орудия, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и буксируемая гаубица М777 производства США, три автомобиля, три станции радиоэлектронной борьбы и инженерная машина разграждения", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, за время боевых действий на курском направлении армия Украины потеряла более 20,2 тыс. военнослужащих, 135 танков, 66 боевых машин пехоты, 98 бронетранспортеров, 870 боевых бронированных машин, 580 автомобилей, 165 артиллерийских орудий, 33 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 43 станции РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 20 единиц инженерной и другой техники, из них 12 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также две бронированные ремонтно-эвакуационные машины.