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Лавров пообещал, что Россия продолжит оказывать Абхазии многостороннюю помощь

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Россия и впредь будет содействовать Абхазии в социально-экономическом развитии республики и в обеспечении ее безопасности, заявил на встрече с главой МИД Абхазии Сергеем Шамбой министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Будем продолжать оказывать содействие Абхазии в социально-экономическом развитии. Осуществляется совместная инвестиционная программа", - сказал он.

Лавров выразил признательность за позицию Абхазии "в связи с событиями, приведшими к проведению специальной военной операции, абхазским добровольцам, гражданам Абхазии, оказывающим гуманитарную помощь нашим соответствующим регионам".

"Продолжим сотрудничество в обеспечении безопасности и укрепления международных позиций Республики Абхазия в соответствии с договоренностями", - добавил он.

4 октября Лавров проводит в Москве консультации с главами внешнеполитических ведомств Абхазии и Южной Осетии. Предполагается, что встречи пройдут в двустороннем и трехстороннем форматах.

Ранее в пятницу Лавров провел переговоры с коллегой из Южной Осетии Ахсаром Джиоевым. Открывая встречу, глава российского МИД отметил углубление экономического, социального и гуманитарного взаимодействия двух стран, а также выразил признательность за принципиальную позицию Южной Осетии в отношении СВО.

Абхазия МИД Сергей Лавров Южная Осетия
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