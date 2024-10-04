VK опровергла информацию о массовом увольнении сотрудников

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Интернет-холдинг VK опроверг информацию о массовом увольнении сотрудников, появившуюся в ряде СМИ и Telegram-каналов.

Ранее некоторые СМИ и Telegram-каналы со ссылкой на источники написали, что в VK идут сокращения, к концу сентября из компании якобы было уволено несколько сотен айтишников. По данным источников изданий, под сокращения могут попасть до 20% персонала, а главная причина сокращений - финансовые трудности и попытка улучшить показатели.

"Информация не соответствует действительности. VK не проводит и не планирует проводить сокращений", - заявили "Интерфаксу" в интернет-холдинге.

Там добавили, что численность сотрудников VK с начала 2024 года не менялась и составляет порядка 15 тыс. человек.

Более того, сообщили в компании, на данный момент в VK открыты десятки вакансий по разным направлениям.

В VK также заявили, что холдинг готов принять на работу специалистов по искусственному интеллекту (AI) из ABBYY, которая недавно, по сообщениям СМИ, сократила несколько сотен российских сотрудников, работавших в ряде зарубежных офисов этой компании.

"VK готов предложить работу в холдинге сотрудникам, уволенным из ABBYY. Речь идет как про отдельных сотрудников, так и про сформированные команды. В российском холдинге уверены, что это усилит экспертизу VK в ML-разработках (ML - Machine learning, машинное обучение - ИФ), что в свою очередь будет способствовать улучшению пользовательского опыта в продуктах и сервисах", - сообщили в VK.

"В холдинге открыты десятки вакансий, связанных с машинным обучением, в разных бизнес-юнитах - "VK Видео", "VK Музыка" и "ВКонтакте", - добавили в российском интернет-холдинге.