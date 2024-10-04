Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостанавливал работу

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Движение морского пассажирского транспорта приостановлено в Севастополе, объявила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города в своем телеграм-канале в пятницу.

"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.

Чуть позже в телеграм-канале дирекции заявили о возобновлении работы морского транспорта.

Остановка продлилась 21 минуту, ее причины не назывались.