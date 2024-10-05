Поиск

Грузовой автомобиль упал с моста в реку в Красноярском крае

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - С понтонного моста в реку Чулым (Красноярский край) упал грузовой автомобиль, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в ночь на субботу грузовой автомобиль при движении по наплавному (понтонному) мосту через реку Чулым в городе Ачинске врезался в ограждение и опрокинулся в реку.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы, идут поиски водителя. Мост для движения закрыт.

Красноярский край Чулым Западно-Сибирская транспортная прокуратура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ

Гидрометцентр сообщил об аномально теплой погоде в ряде регионов РФ
Военная операция на Украине

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Посол РФ заявил, что освобождение Угледара подтверждает бессмысленность поставок Киеву оружия США

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Суд в Москве заключил под стражу подданного Нидерландов за нападение на полицейского

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Опубликован порядок ведения реестра каналов с аудиторией свыше 10 тыс. подписчиков

Что произошло за день: пятница, 4 октября

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Суд в Москве отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Присяжные признали напавшего на мурманского губернатора виновным

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

Мишустин утвердил новогодние каникулы с 29 декабря по 8 января

ФНБ в сентябре вырос на 621,4 млрд рублей до 12,8 трлн рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });