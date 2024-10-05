Грузовой автомобиль упал с моста в реку в Красноярском крае

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - С понтонного моста в реку Чулым (Красноярский край) упал грузовой автомобиль, сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в ночь на субботу грузовой автомобиль при движении по наплавному (понтонному) мосту через реку Чулым в городе Ачинске врезался в ограждение и опрокинулся в реку.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. На месте работают аварийно-спасательные службы, идут поиски водителя. Мост для движения закрыт.