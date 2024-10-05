Пушилин сообщил о 16 пострадавших после обстрелов ВСУ в субботу

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Шестнадцать мирных жителей пострадали в результате обстрелов Донецкой народной республики в субботу, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"16 мирных жителей пострадали сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина, распространенном в субботу его пресс-службой.

В нем также уточняется, что "со стороны ВСУ совершены 43 вооруженные атаки, выпущено более 110 боеприпасов. Применялись реактивная артиллерия калибром 122 мм и 227 мм, ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА".