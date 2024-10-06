В одесском порту "Искандером" уничтожен прибывший из Европы контейнеровоз с боеприпасами

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные ударом оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер" уничтожили в порту "Южный" Одесской области прибывший из Европы контейнеровоз с боеприпасами для ВСУ, заявили в Минобороны в воскресенье.

"Расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ был нанесен ракетный удар по месту разгрузки контейнеровоза с боеприпасами в порту "Южный" населенного пункта Новые Беляры Одесской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, морское судно доставило партию боеприпасов и вооружения в порт Одесской области из Европы.