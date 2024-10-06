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Военные РФ нанесли удар по переправе ВСУ через реку Оскол в Харьковской области

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Российские военные нанесли авиаудар по украинской переправе через реку Оскол в районе Гороховатки Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Летчики ВКС России точным попаданием авиационной бомбой с универсальным модулем планирования и коррекции уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в момент нанесения удара транспорт ВСУ перевозил личный состав на ротацию.

Российское ведомство опубликовало кадры уничтожения переправы ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 06 октября 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Харьковская область река Оскол
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