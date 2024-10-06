Поиск

В ЛНР скончалась медсестра, раненная накануне при украинском обстреле Кременной

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Медсестра городской больницы города Кременная в Луганской народной республике скончалась от ранений, полученных в результате обстрела города со стороны украинской армии накануне, сообщили в воскресенье в правительстве ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому кварталу Кременной около 18:00 5 октября.

"Женщина 1979 года рождения, медсестра местной больницы, получила тяжелейшие травмы. В этот же вечер ее прооперировали, оказали всю возможную помощь. Но, к сожалению, ранения были несовместимы с жизнью", - сообщила Пащенко.

Она добавила, что в результате обстрела со стороны ВСУ также пострадал 31-летний мужчина.

Как сообщила глава Минздрава ЛНР, "в данный момент он находится на лечении в хирургическом отделении больницы".

ЛНР Кременная
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удары по базе горючего в Одессе

Четыре человека погибли в ДТП в Омской области из-за выбежавшего на дорогу лося

Что произошло за день: суббота, 5 октября

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт
Военная операция на Украине

В Горловке шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу

Путин в поздравлении Рахмону упомянул о встрече с ним в Москве в ближайшие дни

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });