В ЛНР скончалась медсестра, раненная накануне при украинском обстреле Кременной

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Медсестра городской больницы города Кременная в Луганской народной республике скончалась от ранений, полученных в результате обстрела города со стороны украинской армии накануне, сообщили в воскресенье в правительстве ЛНР со ссылкой на министра здравоохранения региона Наталию Пащенко.

Согласно сообщению, Вооруженные силы Украины нанесли удар по жилому кварталу Кременной около 18:00 5 октября.

"Женщина 1979 года рождения, медсестра местной больницы, получила тяжелейшие травмы. В этот же вечер ее прооперировали, оказали всю возможную помощь. Но, к сожалению, ранения были несовместимы с жизнью", - сообщила Пащенко.

Она добавила, что в результате обстрела со стороны ВСУ также пострадал 31-летний мужчина.

Как сообщила глава Минздрава ЛНР, "в данный момент он находится на лечении в хирургическом отделении больницы".