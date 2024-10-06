Поиск

Трое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в Каспийске

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На пожаре в дагестанском Каспийске пострадали трое сотрудников МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

Все госпитализированы с ожогами, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент пожар локализован на 700 квадратах. Тушение продолжают 78 специалистов и 23 единиц техники.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану сообщалось, что спасатели тушат возгорание в торговом здании в Каспийске. Огонь охватил 700 кв. метров второго этажа.

Дагестан Каспийск МЧС РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удары по базе горючего в Одессе

Четыре человека погибли в ДТП в Омской области из-за выбежавшего на дорогу лося

Что произошло за день: суббота, 5 октября

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт
Военная операция на Украине

В Горловке шесть человек получили ранения в результате удара беспилотника по автобусу

Путин в поздравлении Рахмону упомянул о встрече с ним в Москве в ближайшие дни

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });