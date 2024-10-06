Трое сотрудников МЧС пострадали при тушении пожара в Каспийске

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - На пожаре в дагестанском Каспийске пострадали трое сотрудников МЧС России, сообщает пресс-служба ведомства в воскресенье.

Все госпитализированы с ожогами, говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, на данный момент пожар локализован на 700 квадратах. Тушение продолжают 78 специалистов и 23 единиц техники.

Ранее со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Дагестану сообщалось, что спасатели тушат возгорание в торговом здании в Каспийске. Огонь охватил 700 кв. метров второго этажа.