Российские военные сбили за ночь 21 дрон ВСУ над пятью регионами РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 21 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в понедельник утром.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат. Двенадцать БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.