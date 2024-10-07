Поиск

Российские военные сбили за ночь 21 дрон ВСУ над пятью регионами РФ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили за минувшую ночь 21 украинский беспилотник над пятью российскими регионами, сообщило Минобороны РФ в понедельник утром.

"Дежурными средствами ПВО уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат. Двенадцать БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, шесть БПЛА уничтожены над территорией Курской области и по одному БПЛА - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей", - говорится в сообщении.

Минобороны РФ ПВО беспилотники ВСУ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Пожар произошел на нефтебазе в Феодосии

Что произошло за день: воскресенье, 6 октября

Военная операция на Украине

Российские военные нанесли удары по базе горючего в Одессе

Четыре человека погибли в ДТП в Омской области из-за выбежавшего на дорогу лося

Что произошло за день: суббота, 5 октября

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован

Пожар в музыкальном театре в Хабаровске ликвидирован
Военная операция на Украине

Российские военные взяли под контроль село Желанное Второе в ДНР

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Число отравившихся в якутской школе детей выросло до 29

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

Прокурор запросил 7 лет колонии для американца за участие в боевых действиях против РФ

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт

После пожара в Хабаровском театре арестован директор организации, делавшей ремонт
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });