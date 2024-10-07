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Суд назначил от 4 до 23 лет тринадцати фигурантам дела о поджогах ж/д инфраструктуры

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Сроки от 4 до 23 лет получили тринадцать человек, причастные к поджогам железнодорожной инфраструктуры и подготовке диверсии на базе ВКС РФ, сообщила ФСБ в понедельник.

"Решением 2-го Восточного окружного военного суда признаны виновными в совершении диверсий и приготовлении к террористическому акту 13 участников преступного сообщества. Четверым подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 19 до 23 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима, 8 участников преступной группы приговорены к лишению свободы на сроки от 8,5 до 16 лет, еще один подсудимый приговорен к 4 годам лишения свободы", - сказали в Центре общественных связей (ЦОС) спецслужбы.

Там сообщили, что в январе 2023 года были задержаны одиннадцать граждан России и два выходца из стран Средней Азии, 1998-2006 годов рождения, "причастные к поджогам объектов инфраструктуры ОАО "РЖД" в Московской области и Красноярском крае, а также подготовке диверсионно-террористического акта на авиабазе ВКС России в Приморском крае".

Следственным комитетом Российской Федерации в отношении них возбуждены и расследованы уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России (приготовление к террористическому акту) и ч. 2 ст. 281 УК России (диверсия).

"В ходе следственных действий собраны неопровержимые доказательства вербовки фигурантов украинскими спецслужбами посредством сети Интернет и выплаты им вознаграждений за совершенные преступления в размере от 15 до 100 тыс. рублей", - заявили в ФСБ.

ФСБ ВКС РФ РЖД
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