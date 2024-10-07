Мурашко назвал физические нагрузки "универсальной таблеткой"

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Тренировки и физические нагрузки позитивно влияют на 35 тыс. биохимических процессов и практически на два десятка органов и систем в организме человека. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в понедельник на сессии Международного форума "Биопром: промышленность и технологии для человека".

По его словам, физические нагрузки - "универсальная таблетка для лечения и для профилактики" заболеваний. При этом они должны быть адаптированы для каждого человека.

"Сегодня нет ни одной такой медицинской технологии, которая бы давала такой широкий позитивный эффект", - отметил министр.