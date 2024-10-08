В Приамурье ФАС заподозрила логоцентр "Светофора" в нарушении закона о торговле

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Амурское УФАС возбудило дело в отношении ООО "АмурРитейлГрупп" (логистическая компания сети "Светофор") по признакам нарушения закона о торговле, сообщила антимонопольная служба.

"АмурРитейлГрупп" и поставщик ООО "Релиш" заключили договор о поставке продовольственных товаров. По его условиям "АмурРитейлГрупп" оплачивает поставленные товары "в случае поступления на счет денежных средств за их реализацию от организаций розничной торговли". Фактически данное условие устанавливает неограниченный срок оплаты поставленных товаров, отмечает ФАС.

"Это, по сути, является бесплатным кредитованием торговли со стороны производителей и приводит к необходимости привлечения поставщиками дополнительных заемных средств, что может сказываться на себестоимости продукции", - говорится в сообщении.

В соответствии с законом о торговле, продовольственные товары, срок годности которых составляет свыше 30 дней, должны быть оплачены не позднее чем через 40 календарных дней со дня их фактического получения, напомнило ведомство. Поэтому в отношении ООО "АмурРитейлГрупп" было возбуждено дело по признакам нарушения закона о торговле.

Это уже третье дело, которое антимонопольные органы возбуждают в отношении логистических центров торговой сети "Светофор".

Ранее Краснодарское УФАС России возбудило аналогичное дело в отношении ООО "Парус", а Якутское УФАС России - в отношении ООО "Якутия Ритейл". Обе компании также являются логистическими центрами торговой сети "Светофор". По итогам рассмотрения организации были признаны виновными и оштрафованы на 1 млн рублей каждая.