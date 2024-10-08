Минобороны РФ заявило о взятии под контроль двух населенных пунктов в ДНР

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Российские военные установили контроль над населенными пунктами Зоряное Первое и Золотая Нива в ДНР, заявило Минобороны РФ во вторник.

Подразделения "Южной" группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение, говорится в сообщении.

Вооруженные силы России в понедельник, 7 октября, нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по аэродромной инфраструктуре украинской армии, сообщило министерство. По данным ведомства, "цели удара достигнуты". "Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены: контейнеровоз с боеприпасами, склад и цех по производству беспилотных летательных аппаратов, а также скопления живой силы и военной техники противника в 142 районах", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты три реактивных снаряда HIMARS и 49 беспилотников самолетного типа.

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