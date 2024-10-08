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РФ предложила странам СНГ создать реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил составить общий реестр мемориального наследия Великой Отечественной войны "в целях сохранения и защиты воинских мемориалов, памятников и памятных мест, посвященных подвигу наших воинов".

Выступая на Совете глав государств СНГ в узком составе, Путин сказал, что "как вариант, такой реестр можно создать на базе работающей с 2016 года российской интернет-платформы "Место памяти".

Он отметил, что во всех странах СНГ понимают важность сохранения памяти об общей истории и недопущения ее фальсификации.

"Другое наше конкретное предложение - учредить в СНГ почетное звание "Город трудовой славы" и присвоить его городам Содружества, жители которых внесли особый вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции", - добавил российский президент.

Путин отметил, что "это станет символом признания и уважения коллективного подвига народов Советского Союза, всех, кто работал в тылу".

РФ СНГ Владимир Путин
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