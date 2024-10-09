S7 вернет кресла бизнес-класса в 16 Airbus A320

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - S7 Airlines перекомпонует салоны 16 своих Airbus A320, вернув в них кресла бизнес-класса.

"Работы проходят в рамках растущего запроса клиентов авиакомпании на высокий уровень сервиса, а также общего роста числа пассажиров корпоративного сегмента", - пояснили в компании.

В переоборудованных самолетах пассажирам будут доступны 8 кресел бизнес-класса и 156 – эконом-класса. Эти А320 будут летать на ключевых направлениях S7.

S7 – крупнейшая в РФ частная авиационная группа. По данным Росавиации, на начало сентября в сертификате эксплуатанта S7 числились 58 европейских A320/321 (из них 26 А320neo и 2 А321neo), 19 американских Boeing 737, 17 бразильских Embraer.