Глава Минсельхоза РФ сообщила, что качество зерна в этом году выше прошлогоднего

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Качество зерна в РФ в этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия при его выращивании и уборке, выше прошлогоднего, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Внутреннее потребление всех зерновых культур у нас составляет 85-87 млн тонн в год. Таким образом, продбезопасность полностью обеспечена. При этом хочу отметить, что качество зерна нового урожая выше прошлогоднего - треть объема пшеницы приходится на 1-3-й классы", - сказала она на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

По ее словам, к настоящему времени посевы зерновых и зернобобовых культур собраны с 91% площадей, намолочено более 120 млн тонн. "С учетом высокой технологичности аграриев по итогам года мы рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", - заявила Лут.

По словам министра, ожидаются хорошие результаты и по другим культурам. "В частности, сбор масличных составит 28 млн тонн, сахарной свеклы - 42 млн тонн, а также в организованном секторе будет собрано 7,4 млн тонн овощей и 7,3 млн тонн картофеля. По плодам и ягодам рассчитываем на 1,7 млн тонн, в том числе 1,6 млн тонн яблок за счет хорошего урожая яблок на юге и Северном Кавказе", - сообщила она.

Говоря о севе озимых, Лут сказала, что он проведен уже на площади более 13 млн га. В центральных регионах сев осложняется низким количеством влаги в почве. "Тем не менее, по нашим планам, общая площадь под озимыми составит около 20 млн га, что соответствует уровню прошлого года", - заявила она.