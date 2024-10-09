Поиск

Глава Минсельхоза РФ сообщила, что качество зерна в этом году выше прошлогоднего

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Качество зерна в РФ в этом году, несмотря на неблагоприятные погодные условия при его выращивании и уборке, выше прошлогоднего, сообщила министр сельского хозяйства Оксана Лут.

"Внутреннее потребление всех зерновых культур у нас составляет 85-87 млн тонн в год. Таким образом, продбезопасность полностью обеспечена. При этом хочу отметить, что качество зерна нового урожая выше прошлогоднего - треть объема пшеницы приходится на 1-3-й классы", - сказала она на правительственном часе в Совете Федерации в среду.

По ее словам, к настоящему времени посевы зерновых и зернобобовых культур собраны с 91% площадей, намолочено более 120 млн тонн. "С учетом высокой технологичности аграриев по итогам года мы рассчитываем на достойный урожай, который позволит полностью обеспечить внутренний рынок и сохранить высокий экспортный потенциал как по сырью, так и по продуктам переработки", - заявила Лут.

По словам министра, ожидаются хорошие результаты и по другим культурам. "В частности, сбор масличных составит 28 млн тонн, сахарной свеклы - 42 млн тонн, а также в организованном секторе будет собрано 7,4 млн тонн овощей и 7,3 млн тонн картофеля. По плодам и ягодам рассчитываем на 1,7 млн тонн, в том числе 1,6 млн тонн яблок за счет хорошего урожая яблок на юге и Северном Кавказе", - сообщила она.

Говоря о севе озимых, Лут сказала, что он проведен уже на площади более 13 млн га. В центральных регионах сев осложняется низким количеством влаги в почве. "Тем не менее, по нашим планам, общая площадь под озимыми составит около 20 млн га, что соответствует уровню прошлого года", - заявила она.

Минсельхоз Оксана Лут
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Сенаторы одобрили закон о лишении водительских прав за сокрытие номеров автомобиля

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Совфед одобрил закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

"Русал" изучает возможность buyback на сумму до 15 млрд рублей

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысилась на 6,6%

Пошлина на экспорт пшеницы из РФ с 9 октября повысилась на 6,6%

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Роскомнадзор сообщил о хакерских атаках на свои ресурсы

Что произошло за день: вторник, 8 октября

Роскомнадзор заблокировал мессенджер Discord

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });