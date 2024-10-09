Поиск

РФ будет препятствовать попыткам пустить расследование подрыва "Северных потоков" по ложному следу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Москва будет препятствовать попыткам увести расследование подрыва "Северных потоков" по ложному следу, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она отметила: тот факт, что Вашингтон "не дает возможности Совбезу (ООН - ИФ) рассмотреть эту тему полноценно", "создает весьма опасные вызовы для мира".

"Отсутствие должной прозрачности в расследовании теракта со стороны властей Германии привело к появлению огромного количества разных теорий, версий - от очевидной конспирологии до не менее очевидных вбросов. Есть только одно объяснение бездействия западных стран: это желание реальных заказчиков данного преступления замять ситуацию, увести расследование по ложному пути, буквально включить белый шум, сделать так, как будто этой темы не было, нет и не будет", - сказала Захарова.

"Любые попытки пустить следствие по ложному следу обречены на провал, мы это гарантируем. Деструктивные действия западного лагеря не влияют на нашу решимость добиться справедливости, просто нас к этому подталкивают, подстегивают. И убеждены, что виновные в теракте, который повлек тяжелые экономические и экологические последствия, должны понести заслуженное наказание. Россия намерена и далее держать этот вопрос в фокусе внимания мирового сообщества", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

МИД РФ Мария Захарова Северный поток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет РФ за 9 месяцев выполнен с профицитом 0,1% ВВП

Три человека пострадали при попытке теракта в здании УМВД по Смоленской области

Карточные клиенты ХКФ банка с 11 ноября будут переведены в Совкомбанк

Румыния уведомила РФ о закрытии своего Генконсульства в Ростове-на-Дону с 14 октября

Военная операция на Украине

Российская армия освободила от ВСУ два населенных пункта в Курской области

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Американец Рид, обменянный на Ярошенко, заочно получил в РФ 14,5 лет за наемничество

Сенаторы одобрили закон о лишении водительских прав за сокрытие номеров автомобиля

Единственный российский ответчик по иску Генпрокуратуры к Shell ликвидируется

Совфед одобрил закон о праве президента продлить пребывание на службе главы СКР

Сбербанк за 9 месяцев нарастил чистую прибыль по РСБУ на 6% до 1,193 трлн рублей

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });