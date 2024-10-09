РФ будет препятствовать попыткам пустить расследование подрыва "Северных потоков" по ложному следу

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Москва будет препятствовать попыткам увести расследование подрыва "Северных потоков" по ложному следу, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В ходе брифинга она отметила: тот факт, что Вашингтон "не дает возможности Совбезу (ООН - ИФ) рассмотреть эту тему полноценно", "создает весьма опасные вызовы для мира".

"Отсутствие должной прозрачности в расследовании теракта со стороны властей Германии привело к появлению огромного количества разных теорий, версий - от очевидной конспирологии до не менее очевидных вбросов. Есть только одно объяснение бездействия западных стран: это желание реальных заказчиков данного преступления замять ситуацию, увести расследование по ложному пути, буквально включить белый шум, сделать так, как будто этой темы не было, нет и не будет", - сказала Захарова.

"Любые попытки пустить следствие по ложному следу обречены на провал, мы это гарантируем. Деструктивные действия западного лагеря не влияют на нашу решимость добиться справедливости, просто нас к этому подталкивают, подстегивают. И убеждены, что виновные в теракте, который повлек тяжелые экономические и экологические последствия, должны понести заслуженное наказание. Россия намерена и далее держать этот вопрос в фокусе внимания мирового сообщества", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.