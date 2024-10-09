Три человека пострадали при попытке теракта в здании УМВД по Смоленской области

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Попытку совершения террористического акта предотвратили в административном здании управления МВД России по Смоленской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ в среду.

"30-летний житель Тверской области пытался пронести самодельное взрывное устройство под видом папки с документами. При задержании злоумышленник пострадал, два сотрудника регионального УМВД получили контузии. В настоящее время они доставлены в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работают взрывотехники.

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.205 УК РФ (попытка совершения террористического акта).