В МИД РФ предупредили страны НАТО о серьезном росте уровня ядерной опасности

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Уровень ядерной опасности серьезно возрос, Москва предупреждает об этом Вашингтон и его союзников по НАТО, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы фиксируем, что в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос. Четко предупреждаем об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском формате. И вместо того, чтобы действовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия", - сказала она на брифинге.