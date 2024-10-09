Российские противолодочные самолеты выполнили учебные полеты над Охотским морем

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Экипажи дальних противолодочных самолетов Ту-142 Тихоокеанского флота выполнили учебно-тренировочные полеты над Охотским морем, сообщило Минобороны РФ в среду.

"Во время проведения полетов экипажи двух самолетов Ту-142 осуществили поисковые действия с использованием специальных штатных средств обнаружения подводных лодок условного противника", - говорится в сообщении на сайте военного ведомства.

По его данным, экипажи Ту-142 также отработали навыки прохождения заданного курса над безориентирной местностью и слаженность действий летчиков при пилотировании в условиях отсутствия наземных радиотехнических средств аэронавигации.