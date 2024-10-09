Минсельхоз утвердил план по наращиванию закупок минудобрений

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Минсельхоз утвердил стратегический план по наращиванию закупок минеральных удобрений аграриями до 2030 года, заявил на выставке "Золотая осень- 2024" директор департамента растениеводства министерства Роман Некрасов. Об этом пишет издание "Агроэксперт".

Применение минеральных удобрений в России в действующем веществе в 2024 году, согласно плану, должно составить 5,4 млн тонн, в 2025 году - 5,5 млн тонн при базовом сценарии и 6,5 млн тонн при оптимистичном сценарии. В 2030 году показатель может составить 6,7 млн или 8,2 млн тонн соответственно.

"Изучая мировой опыт, мы видим ориентацию на использование удобрений в жидкой и газообразной форме. Прибавка урожая от внесения 1 кг действующего вещества минеральных удобрений в твердой форме составляет 4-6 кг зерновых единиц, в жидкой - 6-12 кг зерновых единиц. И поэтому, конечно, на эти позиции мы будем ориентироваться", - объяснил Некрасов.

Говоря о средствах защиты растений, директор департамента отметил, что на российском рынке идет активное импортозамещение. Так, в 2022 году объем примененных отечественных препаратов составил 118 тысяч тонн, импортных пестицидов - 72 тысячи тонн. В 2023 году соотношение составило 143 тысячи и 60 тысяч тонн соответственно.

Как заявляла на этой неделе глава Минсельхоза Оксана Лут на международном форуме "Биопром", министерство намерено найти баланс между применением химических средств защиты растений (СЗР) и удобрений и биопрепаратов. "Нам нужно достичь правильного баланса, потому что без химии мы, наверное, не обойдемся, но биоСЗР и биоудобрений должно быть все больше", - сказала она, обратив внимание на то, что биопрепараты должны работать так, чтобы не снижалась экономическая эффективность агропроизводства.