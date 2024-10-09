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Матвиенко прибыла в Душанбе

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду прибыла с официальным визитом в столицу Таджикистана Душанбе.

Как отметили в пресс-службе Совфеда, в ходе визита возглавляемая Матвиенко делегация верхней палаты Федерального собрания примет участие в VIII Межпарламентском форуме "Таджикистан - Россия: потенциал межрегионального сотрудничества".

По данным пресс-службы, 10 октября состоится пленарное заседание форума, который откроют главы верхних палат парламентов двух стран; пройдут тематические секции, посвященные вопросам региональной безопасности, развитию двустороннего торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества с участием парламентариев, руководителей и представителей регионов России и Таджикистана.

Кроме того, запланированы встречи председателя Совета Федерации с руководством Таджикистана, таджикистанскими парламентариями.

11 октября Матвиенко выступит на Международной парламентской конференции "30-летие Конституции Республики Таджикистан".

В Душанбе спикер СФ посетит российско-таджикское государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов им. Ю.А. Гагарина", пообщается с учителями и учениками.

Совфед Валентина Матвиенко Таджикистан Душанбе
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