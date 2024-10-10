Минэнерго прогнозирует потребление газа в России в 2024 году выше 500 млрд куб. м

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Потребление газа в России в 2024 году, как и в прошлом, ожидается выше 500 млрд кубометров, сообщил журналистам в кулуарах Петербургского газового форума министр энергетики Сергей Цивилев.

"Более 75% добываемого в стране газа потребляется на внутреннем рынке. В этом году эта цифра может превысить 500 млрд куб. метров. Не в последнюю очередь этому способствует спрос со стороны промышленных потребителей, электроэнергетики и металлургии", - сказал он.

Ранее в презентации вице-премьера Александра Новака говорилось, что на внутреннем рынке в 2023 году было реализовано 500 млрд куб. м газа по сравнению с 486,6 млрд куб. м годом ранее (на 2,8% больше).